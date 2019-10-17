ايران تتربع المركز الثالث في بطولة الالعاب الشاطئية العالمية في قطر

وجرت المباراة مساء الاربعاء بين المنتخبين الايراني والايطالي لكرة القدم الشاطئية حيث تعادلا في الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة 5-5 ، ما ادى الى تحديد النتيجة بركلات الترجيح.

وسجل اهداف ايران في هذه المباراة كل من؛ محمد معصومي زادة ومحمد علي مختاري ومحمد احمد زادة ومصطفى كياني (هدفين).

وفي ركلات الترجيح تمكن حارس المرمى الايراني بيمان حسيني من صد الكرة لتفوز ايران وتتبوأ المركز الثالث.

وكانت ايران قد فازت على اوكرانيا والسنغال وباراغواي في الدور الاول ومن ثم خسرت امام روسيا في مباراة نصف النهائي لتفوز من ثم على ايطاليا وتحرز المركز الثالث.

يذكر ان دورة الالعاب الشاطئية العالمية جارية في قطر في الوقت الحاضر بمشاركة 1300 رياضي ورياضية من 93 دولة./انتهى/.