ايران تكشف النقاب عن طائرة نفاثة تدريبية محلية الصنع من طراز "ياسين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم ازاحة الستار عن طائرة "ياسين" النفاثة التدريبية جرت في قاعدة الشهيد" نوجه" في همدان غربي ايران، حيث حضر فيها كل من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي وقائد سلاح الجو التابع للجيش الايراني العميد الطيار نصير زادة ومساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري".

اما مواصفات الطائرة، الايرانية الصنع بنسبة 100 بالمئة، فان طولها يبلغ 12 مترا وارتفاعها عن سطح الارض 4 امتار وبزنة 5.5 طن ومزودة بمحرك "اوج" الوطني، حيث بامكانها الهبوط والاقلاع بسرعة 200 كم في الساعة كحد أدنى، لتنضم بذلك لنادي أفضل الطائرات التدريبية في العالم.

ومزودة طائرة "ياسين" النفاثة بمحركين توربينيين بقدرة 7 الاف رطل/قدم، أي ضمن مستويات الطائرات المقاتلة.

وبتصميم وتصنيع هذه الطائرة التدريبية المتطورة، تعد ايران من الدول القلائل التي تحوز هذه التقنية الجوية./انتهى/.