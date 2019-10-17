اصدار 78 رخصة اعلامية للصحفيين الاجانب في ايران خلال شهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدائرة العامة لوسائل الاعلام الاجنبية لدى معاونية الشؤون الصحفية في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، اعلنت عن قائمة الرخص الخاصة بممارسة العمل الاعلامي للمراسلين الاجانب من 21 اغسطس لغاية 21 سبتمبر.

ووفقا لهذه القائمة تم اصدار الرخصة الاعلامية لـ78 صحفيا واعلاميا، من 44 جهة اعلامية اجنبية، وأن الجمهورية الاسلامية قد استضافت وسائل الاعلام التابعة لـ19 دولة في هذه الفترة.

وتشير القائمة الى انه تم اصدار 9 رخص اعلامية لوسائل اعلام تابعة اسبانيا، و8 رخص اعلامية لوسائل اعلام يابانية و7 رخص اعلامية لكل من الصين والولايات المتحدة و6 رخص اعلامية لكل من بريطانيا والمانيا و4 رخص اعلامية لوسائل اعلام تابعة لفرنسا./انتهى/.