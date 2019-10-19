تركيا والفوسفور الأبيض في سوريا

وافادت وكالة مهر للأنباء أن محرر شؤون الأمن والدفاع "دان صباغ" قال في تقريره إن الأمم المتحدة أعلنت جمع إفادات حول ما تردد عن مزاعم، بأن تركيا استخدمت الفوسفور الأبيض هذا الأسبوع فيهجمات استهدفت أطفالا شمالي سوريا.



ويضيف ان المنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيمائية، أشارت من جانبها إلى أنها على دراية بالوضع شمالي سوريا، وتقوم بجمع الأدلة فيما يتصل بمزاعم استخدام أسلحة كيمائية.

ونقل التقرير عن وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" نفيه هذه المزاعم جملة وتفصيلا، واكد ان الحقيقة المعروفة عن المنظومة العسكرية التركية أنها لاتتضمن أسلحة كيماوية.

ويشير صباغ إلى أن "الهلال الأحمر الكردي" تحدث عن وجود 6 إصابات بين المدنيين والعسكريين يعانون حروقا شديدة نتيجة تعرضهم لسلاح غير معروف، وأنه يقيم الموقف مع جهات دولية أخرى، لكنه لايؤكد حتى الآن تعرضهم لسلاح كيمائي. /انتهى/