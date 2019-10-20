مسيرة الاربعين اكبر وسيلة اعلامية للتعريف عن نهضة عاشوراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع رئاسة الجمهورية أن الرئيس حسن روحاني أبرق برسالة لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اعرب عن شكره وتقديره للحكومة العراقية والشعب العراقي من اجل استضافتهم الكريمة لزوار الامام الحسين (ع)، واصفا مسيرة الاربعين اقوى واهم وسيلة اعلام للتعريف عن نهضة عاشوارء الحسينية.

وقال روحاني في رسالته ان مسيرة الاربعين التي اقيمت هذه العام بمشاركة منقطعة النظير ومليونية من عشاق الولاية والمتعطشين للحرية والاستقلال، خلقت ملحمة خالدة تحمل رسالة الحرية والشهامة التي تمثلت في واقعة عاشوراء لجميع العالم.

وأضاف: مسيرة الاربعين اظهرت ان ذكرى الاربعينية ليست مناسبة على التقويم فقط بل انها معجزة تاريخية خالدة واهم وسيلة اعلام للتعريف عن الثقافة الحسينية والنهضة العاشورائية.

واعتبر روحاني ان زيارة الاربعين العالمية مليئة بالبركة وتظهر التلاحم والاتحاد والتقارب بين الشعبين الايراني والعراقي حيث أن هذين الشعبين يشكلان جبهة واحدة ضد الظلم والتمييز والعنف.

واعرب روحاني عن الشكر والتقدير لكافة المسؤولين العراقيين سيما المرجعية لسعيهم وجهودهم من اجل توفيرهم الامن اثناء الزيارة، كما وتوجه بالشكر الى الشعب العراقي لإستضافتهم الكريمة للزوار الايرانيين وغيرهم من الزوار من العالم الاسلامي، متمنيا السعادة والتوفيق المتزايد للشعب العراقي والمزيد من الوحدة والانسجام بين الشعبين الشقيقين الايراني والعراقي./انتهى/.