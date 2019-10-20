مرآة ذكية محلية التصميم والصنع تدخل الاسواق الايرانية

وصرح احد اعضاء الفريق المصمم لهذه المرآة "عليرضا معرف" لمراسل وكالة مهر للأنباء، بأن هذه المرأة تستعرض جدول الاعمال اليومية بعد أن يتم تزويدها بالبرنامج والبيانات اللازمة، بحيث تقوم بعرض الاعمال التي يجب ان تنجز في التاريخ والوقت المحدد بعد التعرف على الشخص الذي يقف امامها.

وأضاف: تستعرض هذه المرآة الساعة والتقويم والاحوال الجوية وما الى ذلك بمجرد وقوف الشخص امامها، كما يمكن استخدامها في الممر الرئيسي للشقق والأبنية لإستعراض المعلومات اللازمة، كما ويمكن استخدامها كلوحة "وايت برد".

وتابع: الى جانب ما ذُكر يمكن للمرآة الذكية ايضا ان تستعرض الانباء اليومية، مشيرا: أن هذه المرآة فريدة من نوعها من حيث الامكانيات المزودة بها، والانواع المماثلة الاجنبية تستخدم في غرف تبديل الملابس حيث لم تتمتع بالامكانيات المماثلة لها.

وحول البرنامج المستقبلي لتطوير المرأة الذكية قال مُعرف: نتطلع لتزويد المرآة بالمنظومة الصوتية لقراءة الجدول اليومي./انتهى/.