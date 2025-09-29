الرئيس الايراني يعزي بوفاة عقيلة آية الله السيستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس مسعود بزشكيان في رسالة تعزية بوفاة عقيلة آية الله العظمى السيستاني: "إن الحياة المثمرة والمخلصة للمرحومة سعيدة، وتعيينها في بيت المرجعية الشيعية سيجعلان مكانتها في قلوب المؤمنين خالدة".

وفيما يلي نص رسالة الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

آية الله العظمى السيستاني (دامت بركاته)

وصلنا نبأ وفاة زوجتكم الكريمة، ونحن في غاية الحزن والأسى. إن الحياة المثمرة والمخلصة للمرحومة سعيدة، وتعيينها في بيت المرجعية الشيعية سيجعلان مكانتها في قلوب المؤمنين خالدة.

أتقدم بأحر التعازي إلى سماحتكم وأبنائكم الكرام وأسرتكم الكريمة وجميع محبيكم في هذا المصاب الجلل، وأدعو للمتوفية بالمغفرة والرضوان، ولسماحتكم بالعزة والصحة والعافية.