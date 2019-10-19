خاطب قائد الثورة الإسلامية في إيران، الشباب المشاركين في مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) المقام في طهران بكلمات مختصرة قائلاً: أيها الشباب إن نوركم وصفائكم ذو أهمية بالغة بالنسبة لي وأسأل الله لي ولكم الثبات على طريق الحق المستقيم، لأنه إذا ماثبتم على طريق الحق سيصطلح حال بلادنا والعالم أجمع وسوف تنهل البشرية كافة من نبع ذاك الصلاح. /انتهى/