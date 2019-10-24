روحاني: اميركا سعت منذ البداية لفرض العزلة على الجمهورية الاسلامية الايرانية

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس روحاني قبیل مغادرته طهران الى العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في اجتماع القمة الـ 18 للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز.

وقال، انه وفي هذه الظروف التي يدق فيها الاميركيون على طبل التفرد ويريدون التدخل في شؤون جميع مناطق العالم وعداؤهم تجاه الشعب الايراني اليوم اكثر وضوحا وصراحة، فمن المهم جدا بالنسبة لنا المشاركة بفاعلية في جميع الاجتماعات الاقليمية والعالمية والمنظمات الدولية.

واضاف، ان الاميركيين سعوا منذ البداية لفرض العزلة على الجمهورية الاسلامية الايرانية وان تبقى لوحدها ولكن لله الحمد ان مكانة البلاد ترتقي يوما بعد يوما بين دول وشعوب العالم اكثر مما مضى.

وتابع الرئيس روحاني، لم يبق شك لدى احد اليوم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة مهمة جدا ومؤثرة في المنطقة ولم يبق شك لدى احد ايضا بان الشعب الايراني العظيم لن يرضخ امام مؤامرات الاعداء خاصة اميركا والحظر والحصار المفروض من قبلها وسيشق طريقه بكل ثبات.

واضاف، انه بناء على ذلك فان مشاركتنا في مثل هذه الاجتماعات في الظروف الراهنة هي اكثر اهمية من الماضي.

ولفت الرئيس الايراني الى الاجتماعات الاقليمية التي تشارك فيها ايران بفاعلية مثل الاتحاد الاوراسي والقمة التي عقدت في ارمينيا اخيرا واللقاءات التي تجري في اطار عملية استانا بين ايران وروسيا وتركيا والاجتماع بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان والاجتماعات بين ايران والهند وافغانستان وسائر الاجتماعات التي تعقد على مستوى المنطقة.

واكد بان المصالح والامن القومي للبلاد يتم توفيرها في ظل العلاقات مع الدول الاخرى افضل من حالة الابتعاد عنها.

واوضح بانه سيلقي كلمة في اجتماع القمة لدول عدم الانحياز الذي يعقد غدا كما سيلتقي عددا من رؤساء الدول المشاركة للبحث في العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك./انتهى/