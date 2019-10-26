روحاني يغادر باكو متوجها الى طهران

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى باكو الخميس تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني الهام علييف.

وشارك الرئيس روحاني اليوم الجمعة في اجتماع القمة للدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز والقى كلمة فيه استعرض خلالها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وكان الرئيس الايراني قد التقى نظيره الاذربيجاني الهام علييف يوم امس الخميس للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معه حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

واجرى الرئيس روحاني اليوم الجمعة محادثات مع رؤساء فنزويلا وكوبا وباكستان ورئيسي وزراء ماليزيا وبنغلاديش والرئيس الجزائري الموقت./انتهى/