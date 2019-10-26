  1. السياسة
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٨

البرلمان الايراني يوجه اسئلة الى ظريف حول قضية غسيل الاموال

البرلمان الايراني يوجه اسئلة الى ظريف حول قضية غسيل الاموال

سيحضر وزير الخارجية محمد جواد ظريف اجتماع البرلمان الايراني الاحد المقبل لتقديم توضيح فيما يتعلق بوجود عملية غسيل الاموال في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف سيحضر يوم الاحد المقبل (3 نوفمبر) في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي للرد على أسئلة احد نواب المجلس.

ويتمحور سؤال المجلس حول موضوع تصريحات ظريف فيما يتعلق بوجود عملية غسيل أموال في البلاد.

يذكر أن وزير الخارجية الايراني صرح في شهر اوكتوبر للعام المنصرم حول موضوع انضمام ايران الى مجموعة العمل المالي المشترك "فاتف" ومعارضة بعض الجهات الداخلية لإنضمام ايران الى هذه المجموعة، صرح: اعتقد ان الكثير من هذه المعارضات تأتي عن صدق وقلق بعض الجهات صادق، في خلف كواليس بعض هذه المعارضات توجد مصالح اقتصادية، إذ أن موضوع غسيل الاموال هو واقع يحصل في البلاد."/انتهى/

رمز الخبر 1898790

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