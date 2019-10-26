الإعتراضات في العراق خرجت عن مسارها الطبيعي

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن السومرية، أن وزارة الدولة العراقية صرحت اليوم بأن الإحتجاجات والمطالب في العراق انحرفت عن مسارها الصحيح.

واضافت، هناك من يريد الإستفادة من الاوضاع الراهنة لإلحاق الأذى بالأموال العامة.

وفي هذا الصدد صرح حزب الله العراقي بأنه على الجميع ان يكونوا حذرين من مندسين أمريكا والصهيونية السعودية وكل من يريد أن يستغل إحتجاجات الناس.

وجاء في البيان، أن الدولة وإلى الآن لم تستخدم السلاح والعنف المفرط تجاه المتظاهرين.

وتابع البيان، أنه تم إصدار قانون ينص على إلقاء القبض على كل من يقدم على تخريب الأملاك العامة من مباني حكومية ومدارس وغيرها. /انتهى/