وسط اجراءات امنية...توافد المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر أمني، إن المتظاهرين بدأوا بالتوافد إلى ساحة التحرير مع ساعات الصباح الأولى لاحياء ذكرى احتجاجات تشرين عام 2019.

وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".

ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.

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