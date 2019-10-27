كسر زحوف قوى العدوان السعودي في جبهات مختلفة

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً إعلام أنصار الله أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيي سريع" قال: إن زحوف قوى العدوان ومرتزقتها الخونة تزامنت مع شن طيران العدوان أكثر من 65 غارة على محافظات صعدة وحجة والحديدة.

وأكد سريع في بيان له مساء الأمس فشل زحوف قوى العدوان ومرتزقتها الخونة وسقوط العشرات من عناصرهم بين قتيل وجريح بينهم سعوديين.

وفي جبهات تعز جنوب غربي اليمن تمكنت قوات الجيش واللجان من كسر زحف لقوى العدوان ومرتزقتها باتجاه مواقع الجيش في الكدحة بمديرية المعافر وكبدتهم الكثير من القتلى والمصابين في صفوفهم إلى جانب تدمير طقم عسكرياً لهم وإجبار بقيتهم على الفرار دون تحقيق أي تقدم.

إلى ذلك أفشلت قوات الجيش واللجان محاولة تسلل لقوى العدوان ومرتزقتها في جبهة القحيفة بتعز. /انتهى/