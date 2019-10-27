حيثيات مقتل زعيم تنظيم "داعش" كما نقلها "المرصد السوري للمسلحين"

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن "المرصد السوري للمسلحين" قال فيما يتعلق بعملية قتل البغدادي، ان 8 طائرات مروحية رافقتها طائرة حربية شنت غارة على منزل قرب قرية باريشا غرب بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، ودخلت في اشتباكات مع مسلحين كانوا متحصنين داخل المنزل.

وأضاف "المرصد" أنّ المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالاً برياً ورغبة في اعتقال مسؤول تنظيم داعش الملقب "أبو بكر البغدادي" الذي كان متحصناً في ذلك المنزل. وأسفرت العملية عن مقتل 9 مسلحين بينهم مسؤولين بالإضافة إلى "البغدادي" وزوجته وعدد من الأطفال.

ونقلت تنسيقيات المسلحين نبأ مقتل أحد أبرز مسؤولي فصيل "حراس الدين _تنظيم القاعدة" المدعو "أبو محمد الحلبي" الملقب بـ "أبو البراء" مع زوجته وأطفاله الخمسة في العملية نفسها. /انتهى/