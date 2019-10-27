ظريف: الخزانة الاميركية استهدفت قطاع الادوية الايراني

وانتقد ظريف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاحد القرارات الاميركية الجديدة فيما يتعلق بالحظر على ايران.

وكتب ظريف في تغريدته انه على رغم من المزاعم المخادعة فان القرارات الاميركية الجديدة ستقود الى تصعيد الارهاب الاقتصادي ضد المواطنيين الايرانيين العاديين .

واشار ظريف الى اوهام بومبيو (وزير الخارجية الاميركي) في هذا الاطار والقاضية بان الايرانيين اذا كانوا يريدون ان ياكلوا فعليهم ان ينحنوا امام اميركا وقال ان وزارة الخزانة الاميركية لم تكتف باستهداف واردات الغذاء بل استهدفت ايضا واردات الادوية ./انتهى/