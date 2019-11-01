الحريري يستعرض مع ميقاتي مستجدات الأوضاع بلبنان

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استقبل الحريري ميقاتي في "بيت الوسط" بالعاصمة بيروت، واستعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة بالبلاد.

وبعد اللقاء اكتفى ميقاتي بالقول: إن "موقفي معروف، وموقف رؤساء الحكومات السابقين الثلاثة واحد"، في إشارة إلى تأييده وكل من رئيسي الوزراء السابقيْن، فؤاد السنيورة (2005-2009)، وتمام سلام (2014- 2016) استقالة حكومة الحريري.

وميقاتي نائب حالي، وترأس وزراء بلاده لفترتين، الأولى لأشهر قليلة في 2005، والثانية من 2011 إلى 2014.

والثلاثاء، استقال الحريري بعد ثلاثة عشر يومًا من الاحتجاجات الشعبيّة في الشارع اللبناني.