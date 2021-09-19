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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١٠:١٩ ص

رئيس مجلس الوزراء في لبنان:

لا تهاون ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية /على الامم المتحدة ردع الاحتلال

لا تهاون ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية /على الامم المتحدة ردع الاحتلال

اكد ميقاتي أن "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الامم المتحدة القيام بدورها في ردع الاحتلال واجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلب رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع العدو الصهيوني من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

من جهة ثانية، تابع ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.

وشدد ميقاتي على أن "الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

/انتهى/

رمز الخبر 1918080
https://ar.mehrnews.com/news/1918080/

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