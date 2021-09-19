لا تهاون ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية /على الامم المتحدة ردع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طلب رئيس مجلس الوزراء في لبنان نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع العدو الصهيوني من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

من جهة ثانية، تابع ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل أزمة المحروقات.

وشدد ميقاتي على أن "الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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