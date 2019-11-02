وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن "أردكانيان" قال اليوم السبت في تصريح له على خلفية توقيع مذكرة تعاون مع وزير الكهرباء السوري في وزارة الطاقة: سيتم متابعة اتصال شبكة الكهرباء الإيرانية مع دول أخرى في المنطقة خلال فترة محددة.

وأضاف، نحن نحاول التعاون على نطاق واسع مع دول المنطقة في برنامج طويل الأجل ولن نعتمد فقط على تصدير واستيراد الكهرباء ولكن أيضا على نقل المعرفة والخبرة.

وأوضح وزير الطاقة : هذه الخطوة بدأت أولاً مع العراق ومزامنة شبكات الكهرباء وستستمر بتوقيع مذكرة التفاهم مع سوريا.

هذا وقد وقعت ايران وسوريا، اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الكهرباء بحضور وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" ونظيره السوري "محمد زهير خربوطلي".

وفي تصريح له قال وزير الطاقة الايراني ان هذه الاتفاقية تضع اطار عمل شامل للتعاون في مجال الكهرباء معلنا عن بذل المساعي لنقل التجارب الايرانية الى سوريا. /انتهى/