إيران بين الدول العشرة الأولى في إنشاء السدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الطاقة الايراني للشؤون القانونية والبرلمانية، احمد حيدري، لفت في تصريح له، اليوم السبت، حول احدث منجزات وزارة الطاقة الايرانية، بان قطاع الكهرباء الايراني اصبح في غنى عن التخصصات الاجنبية، بل هو على استعداد لتصدير الخدمات التقنية والهندسية الى الدول الاخرى.

واضاف، ان حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة الكهربائية سجل 17% زيادة خلال العام الجاري، لكن بفضل التدابير والاجراءات المتخذة وجهود الكوادر الهندسية والصناعية لدى وزارة الطاقة، لم تواجه البلاد شحة في الكهرباء.

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