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١٢‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٢٢ م

إيران بين الدول العشرة الأولى في إنشاء السدود

إيران بين الدول العشرة الأولى في إنشاء السدود

اعلن مساعد وزير الطاقة الايراني للشؤون القانونية والبرلمانية، احمد حيدري، ان ايران تصنف ضمن الدول العشر الاولى في مجال انشاء السدود المائية، وهي حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 95 بالمائة على صعيد تقنية انتاج الطاقة الكهربائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الطاقة الايراني للشؤون القانونية والبرلمانية، احمد حيدري، لفت في تصريح له، اليوم السبت، حول احدث منجزات وزارة الطاقة الايرانية، بان قطاع الكهرباء الايراني اصبح في غنى عن التخصصات الاجنبية، بل هو على استعداد لتصدير الخدمات التقنية والهندسية الى الدول الاخرى.

واضاف، ان حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة الكهربائية سجل 17% زيادة خلال العام الجاري، لكن بفضل التدابير والاجراءات المتخذة وجهود الكوادر الهندسية والصناعية لدى وزارة الطاقة، لم تواجه البلاد شحة في الكهرباء.

/انتهى/

رمز الخبر 1927883

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