قطر تعلن عن البدأ القريب لعمليات ربط خطوط الكهرباء مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل اعلام قطرية ان عمليات ربط خطوط الكهرباء مع ايران ستبدأ قريبا كما ينص الاتفاق الموقع بين البلدين.

ووقعت ايران وقطر اتفاقا في هذا المجال أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، الى الدوحة مؤخرا، وترتبط خطوط الكهرباء في ايران مع خطوط كهرباء 7 دول أخرى في الجوار هم افغانستان وباكستان والعراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمنستان.

وتصدر ايران الكهرباء لدول أخرى طيلة 10 شهور من السنة وهناك دول جارة مثل العراق تعتمد على استيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من ايران بشكل كبير لسد حاجتها.

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