قائد الثورة يستقبل حشدا من طلاب المدارس والجامعات

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأحد، حشدا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات، على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حسينية الإمام الخميني (قدس).