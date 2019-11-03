قائد الثورة يستقبل حشدا من طلاب المدارس والجامعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل سماحة اية الله الخامنئي اليوم الاحد، وذلك على اعتاب يوم / 13 آبان / 4 نوفمبر / اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات الايرانية.
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استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأحد، حشدا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات، على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حسينية الإمام الخميني (قدس).
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل سماحة اية الله الخامنئي اليوم الاحد، وذلك على اعتاب يوم / 13 آبان / 4 نوفمبر / اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات الايرانية.
انتظرونا لمزيد من التفاصيل.
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