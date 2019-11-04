صالحي يزور مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اليوم الاثنين بزيارة تفقدية لمجمع تخصيب الیورانیوم في نطنز.

وتاتي زيارة صالحي التفقدية الى مجمع "الشهيد مصطفى احمدي روشن" للتخصيب في نطنز بمحافظة اصفهان وسط ايران على اعتاب الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها النوویة تجاه عدم تنفيذ اوروبا لالتزاماتها ، ولمتابعة الاجراءات المتخذة في اطار الخطوات الثلاث السابقة خاصة الثالثة منها.

يذكر ان ايران اتخذت لغاية الان 3 خطوات في سياق خفض التزاماتها النووية ازاء تقاعس الاوروبيين في تنفيذ التزاماتهم، ففي الخطوة الاولى عبرت ايران من حجم 300 كغم يورانيوم مخصب بنسبة 3.67 بالمائة وفي ختام هذه الخطوة وحين الدخول للخطوة الثانية تم الاعلان بان ايران سوف لن تلتزم بعد الان بنسبة التخصيب 3.67 بالمائة وفي اليوم التالي اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي في تصريح لوكالة انباء "فارس" بان نسبة تخصيب اليورانيوم قد بلغت 4.5 بالمائة.

وفي الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات وبعد اعلان الرئيس روحاني تم تكليف منظمة الطاقة الذرية الايرانية بتغطية حاجة البلاد التقنية في مجال الابحاث والتنمية وان تضع جانبا كل الالتزامات في مجال الابحاث والتنمية الواردة في الاتفاق النووي.

يذكر ان مهلة الشهرين التي منحتها ايران بعد الخطوة الثالثة للاطراف الاخرى في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، تنتهي يوم غد الثلاثاء، واكدت ايران انها في حال عدم قيام تلك الاطراف بتنفيذ التزاماتها ستبادر الى تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات./انتهى/.