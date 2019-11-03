  1. إيران
٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٠:٢٣

روحاني: عقوبات نوفمبر 2018 أسوأ حظر واجهه الشعب الايراني

روحاني: عقوبات نوفمبر 2018 أسوأ حظر واجهه الشعب الايراني

وصف رئيس الجمهورية الاسلامية "حسن روحاني"، اليوم الرابع من نوفمبر 2018 التي فرضت الادارة الاميركية فيه عقوبات ضد الشعب الإيراني بأنه اسوأ انواع الحظر ضد إيران على ممر التاريخ.

وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء مساء الاحد، وضمن احتفائه باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي (الذكرى السنوية لاقتحام وكر التجسس الاميركي)، قال حسن روحاني: ان يوم الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر يذكرنا من جهة بالمشاركة التضحوية للتلاميذ في حركة الشعب الايراني للمطالبة بحقوقه واستقلاليته، ومن جهة اخرى تمت تسميته باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ليكرس صحوة الاجيال تجاه التاريخ المديد لمقاومة الشعب الايراني ونضاله ضد مخططات الاجانب، ويرفع من عزم الشعب ووعيه بشأن سبل النصر والتقدم.

ولفت الى ان تاريخ الرابع من نوفمبر اقترن بالضربة الاولى الموجهة الى اميركا، وكذلك اقترن بالتدخلات الاميركية، والتي كان آخرها في الرابع من نوفمبر 2018، عندما فرضت الادارة الاميركية اسوأ انواع الحظر التي واجهها الشعب الايراني على مر التاريخ، ولكن من المؤكد ان اميركا ستفشل في هذه المؤامرة، والآن فإن الاميركان أدركوا بوضوح ان الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح، معربا عن امله بأن يواصل التلاميذ والطلبة الجامعيون وسائر شرائح الشعب هذا المسار المنتصر بوحدتهم وتضامنهم بكل قوة واقتدار./انتهى/

رمز الخبر 1898971

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 0 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي