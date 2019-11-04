أمير عبداللهيان: إيران تدعم الوحدة الترابية للأراضي السعودية

وقال عبد اللهيان في تصريح أمس الاحد ان "إيران تدعم الوحدة الترابية في سورية والعراق ولبنان وكذلك وحدة الأراضي السعودية لكن السعوديين لا يدركون ذلك ويتصورون أنهم سيكونون بمأمن من المؤامرة الأمريكية وبإمكانهم شراء الأمن عبر المال".

وتابع عبد اللهيان أن "الولايات المتحدة تحاول تقسيم العراق واليمن وسورية والسعودية بشتى الوسائل والطرق"، مضيفاً أن "مثلث الإرهاب الأمريكي السعودي والصهيوني لا يسمح للحكومة العراقية بتلبية مطالب شعبها".

وجدد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، دعم بلاده سيادة سورية ووحدتها في مواجهة محاولات الولايات المتحدة النيل من سلامة أراضيها./انتهى/