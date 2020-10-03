امير عبد اللهيان: المسؤولون السعوديون معروفون بتقديم الرشاوي السياسية والرياضية

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي "حسين امير عبد اللهيان" قال ان المسؤولين السعوديين معروفون بتقديم الرشاوي السياسية والرياضية والانعدام الاخلاقي.

واضاف امير عبد اللهيان في تغريدة له على "تويتر" مساء اليوم السبت ان حرمان مهاجم فريق نادي برسبوليس عيسى ال كثير تحت ذريعة" العنصرية " الواهية هو تصرف وسلوك سياسي وغير مهني .. من الواضح ان المسؤولين السعوديين في العالم معروفون ومشهورون بتقديم الرشاوي السياسية والرياضية والانعدام الاخلاقي.. ان المستقبل سيوضح .. نفتخر بالرياضيين الايرانيين./انتهى/