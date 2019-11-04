انطلاق أول ورشة عمل حول الجريمة الالكترونية الخاصة بأعضاء منظمة "اكو" في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب قائد الشرطة الدولية في قوى الأمن الايراني العميد " كاظم مجتبائي " اعرب اليوم الاثنين في حفل افتتاح أول ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية في جامعة "أمين" للعلوم الأمنية، عن تقديره لحضور ممثلي الدول المشاركة وقال ان نقل المعرفة والخبرة في مجال تنفيذ القانون، يشكل خطوة نحو توسيع أمن الدول الاعضاء في منظمة اكو والمنطقة.

وأضاف أن عقد ورشة عمل حول الجريمة الإلكترونية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي هو أحد أنشطة شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تبادل المعرفة والخبرات مع شرطة الدول الأخرى.

وأكد ان قوى الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى لاتخاذ خطوات فعالة في تحديد المجرمين الدوليين، ولا سيما الجريمة الإلكترونية ، من خلال عقد دورات تدريبية و ورش العمل، لتبادل المعرفة والخبرات مع الشرطة في بلدان الاخرى./انتهى/.