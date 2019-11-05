الاحتلال يصادق على "القطار الهوائي" في القدس

وافادت وكالة مهر للانباء أنه، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، سوف يمر القطار بين "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك. وبين هاتين المحطتين سيكون للقطار الهوائي محطة أخرى في موقف جبل الزيتون.

وبحسب الهيئة الوزارية، التي تضم 9 وزراء على رأسهم وزير مالية الاحتلال موشيه كاحلون، فإن القطار الهوائي سيكون قادرا على نقل نحو 3 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه. ويستغرق السفر نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين. /انتهى/