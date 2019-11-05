حماس تدعو إلى إطلاق حراك وطني شامل لحماية الأرض ومنع مصادرتها

وأفادت وكالة مهر للانباء أن حماس اعتبرت، في بيان، اليوم الاثنين، مصادرة الاحتلال مئات آلاف الدونمات في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم والاستيلاء عليها بغرض توسعة الاستيطان، جريمة تهدف إلى فرض حقائق على الأرض في خطوات متسارعة لتهويد الضفة المحتلة.

وأكدت على ضرورة إطلاق حراك وطني شامل من أجل حماية الأرض ومنع جيش الاحتلال والمستوطنين من مصادرتها، مشددة أن مهمة حماية الأرض يجب أن تكون أولوية فلسطينية شعبية ورسمية.

وقالت حماس إن تشكيل لجان وطنية في المناطق التي تعاني من الاستيطان أصبح أولوية لوضع البرامج والخطط لمواجهة السرطان المنتشر في أراضينا المحتلة.

وأشادت حماس بنشطاء المقاومة الشعبية وما أبدوه من بسالة في التصدي للمستوطنين في خلة حمد بمنطقة الأغوار والتي أظهرت صورة الفلسطيني الثابت فوق أرضه وأن الكف الفلسطينية ستواجه مخرز الاستيطان بعزم وإرادة وتصميم لا ينكسر. /انتهى/