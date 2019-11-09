القوة البرية تضطلع بمسؤولية الدفاع عن اراضي إيران في مواجهة التهديدات الخارجية

وفي حديثه على هامش مراسم عرض حاملة الدبابات "كيان700" في مركز تحسين وتحديث وتصنيع المعدات التابع للقوة البرية، قال اللواء محمد باقري: ان القوة البرية تتولى مسؤولية الدفاع عن اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة التهديدات الخارجية، ونظرا لسعة مساحة البلاد، فإن موضوع سرعة الحركة وقوة النيران لهذه القوة تحظى بأهمية كبرى.

ومن بين المعدات الهامة، حاملة الدبابات، والتي تعتبر من المعدات الحيوية للوحدات المدرعة، مصرحا: عندما يتعرض جانب آخر من البلاد للتهديد، فإن وحدات الدبابات بحاجة الى الانتقال بسرعة الى هذه الساحة، ولذلك تعتبر حاملة الدبابات حيوية وهامة في هذا المجال.

وأضاف: ان حاملة الدبابات هذه، قادرة على شحن دبابتين ثقيلتين بوزن 60 طنا، او اقل، ويعتبر هذا إبداع جديد وهام في القوة البرية للجيش.

وأردف: بحمد الله فإن القوة البرية للجيش، تحركت خلال السنوات الاخيرة في مسار التنمية وتعزيز القدرات ورفع الجاهزية وسرعة الحركة، وفي الوقت الحاضر فإنها تتمتع بجاهزية عالية لمختلف العمليات القتالية المحتملة./انتهى/