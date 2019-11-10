إيران تعلن بدء صب الخرسانة في الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

وسيلقي كلا من رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، علي اكبر صالحي، ورئيس شركة "اتوم استروي اكبسورت" الكساندر لوكاشين ، كلمة في هذه المراسم.

وكان صالحي قد صرح لدى وصوله أمس الى محافظة بوشهر ان عملية صب الخرسانة في الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية ستبدا غدا الاحد، وفي المستقبل القريب سیتم البدء بالوحدة الثالثة، مضيفا: عقدنا اتفاقية مع الروس فيما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميغاواط. وقبل سنتين فور ابرام الاتفاقية، بدأنا العمل، حيث بلغت عمليات الحفر حتى الآن 3 ملايين متر مكعب، وسنشهد يوم غد (اليوم الاحد) في موقع بوشهر عمليات صب الخرسانة متوقعا تدشين الوحدة الثانية بعد عامين والوحدة الثالثة بعد اربعة اعوام.

ووصف صالحي انشاء الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية، بأنه اضخم مشروع في البلاد، حيث تبلغ كلفته 10 مليارات دولار.

يذكر ان عمليات حفر الاساسات بالوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية بدات في 3 اكتوبر/ تشرين الاول 2017 بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، علي اكبر صالحي، ورئيس شركة روس اتوم، الكسي ليخاتشوف.