  1. الثقافة
١٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩

الرئيس الإيراني يزيح الستار عن الأعمال العلمية لمركز دراسات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب

الرئيس الإيراني يزيح الستار عن الأعمال العلمية لمركز دراسات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب

جرى خلال حفل افتتاح المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية، بحضور الرئيس الإيراني إزاحة الستار عن الأعمال العلمية والأكاديمية المختارة من أعمال مركز دراسات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم اليوم الخميس خلال حفل افتتاح المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية إزاحة الستار عن 12 كتابًا من أعمال مركز دراسات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، والذي تم إصدار ونشر هذه الأعمال بالتعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية ، بما في ذلك مجلس تنسيق المدارس السنية ومعهد دار الحديث الثقافي بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية والأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

وجاءت عناوين الأعمال على النحو التالي: (موسوعة الاحاديث الفقهية عند المذاهب الإسلامية- فلسطين- من النهر الى البحر- المسجد الأقصى تاريخياً, فقهياً, سياسياً- المسلمون واشكالية الوحدة- إهانة المقدسات الإسلامية في الفقه والقانون- الحجاب- دراسة ومقارنة اجتماعية وفقهية- فقه الصلاة والسلام على النبي وآله الكرام- سيدنا زين العابدين- قانون تعامل المسلمين مع بعضهم البعض- أسس تشكيل التمدن الإسلامي- الحرب في نظر الرسول الأعظم (ص)- صعود الأربعين عاماً في مرآة العالم )./انتهى/

رمز الخبر 1899216

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