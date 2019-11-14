قائد الحرس الثوري: التفاوض بشأن قدراتنا الصاروخية هو خطنا الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء سلامي قال اليوم الخميس في كلمة له خلال مراسم تكريم شهداء قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية، ان قصة حاملات الطائرات الأمريكية انتهت والعدو يعلم بأن حاملات طائراته لم تعد آمنة في أي مكان بالعالم وهذا واقع مؤلم لأعدائنا.

ولفت إلى أنه عندما فرض العدو علينا العقوبات نحن تقدمنا بشكل عجيب حيث باتت صواريخنا دقيقة في ذروة الحصار، قائلا، ان القوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة حصلت على القوة الضرورية لتحطيم عظام العدو واذا ارتكب العدو اي حماقة فستقوم قوة القوات الجو فضاء بالرد عليها فوراً.

وأوضح اللواء سلامي بأن الانجازات العسكرية الجديدة للحرس الثوري قد شهدت تطورا كبيرا وتجهيز قواتنا بتلك المعدات يتم على نطاق واسع حتى أننا غير قادرين على الاعلان عنها في وسائل الاعلام.

واضاف، نطمئن شعبنا بأن استعداد وطاقات القوات المسلحة الايرانية ومنها الحرس الثوري بلغت قدرا يمكنها معه مواجهة أي عدو مهما كان كبيرا وقادرون على هزيمة أي عدو.

وتطرق إلى استشهاد قادة المقاومة الفلسطينية في غارات صهيونية، وقال اللواء سلامي ان الشعب الفلسطيني لديه الحق المشروع دائماً في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.

ونوه اللواء سلامي إلى ان الكيان الصهيوني بارتكابه تلك الجريمة الوحشية يقرب نفسه تدريجياً نحو النهاية الحتمية، منوها الى ان صبر العالم الاسلامي بدأ ينفد وان استمرار اعمال الكيان الصهيوني الشريرة ستمهد الأرضية لسقوطه بيده.

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء محادثات صاروخية مع الدول الغربية، قال اللواء سلامي، ان هذا الامر لن يحدث ابداً، لن نتوقف ولن نتراجع عن زيادة قدراتنا الدفاعية لأن هذه القضية تعتبر جزءاً من خطوطنا الحمراء لذلك ان القدرات الدفاعية ليست قابلة للتفاوض والتعديل والتوقف والاحتواء.

وأردف اللواء سلامي بالقول: "إننا لن نتوقف إطلاقا في تطوير قدراتنا الدفاعية ولن نتراجع في هذا المجال لأن هذا الموضوع يعتبر أحد خطوطنا الحمراء، وبناءً على هذا فإن قدراتنا الدفاعية لايمكن التفاوض بشأنها ولا خفضها ولا تجميدها ولا السيطرة عليها"./انتهى/