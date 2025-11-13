العميد حسن زاده: مستمرين في تطوير قدراتنا الدفاعية مهما كانت الظروف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران الكبرى العميد حسن حسن زادة على هامش مراسم تكريم شهداء الجو فضاء لحرس الثورة الاسلامية: إيران اليوم من أقوى دول العالم في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذه القوة مستمدة من القدرة الإلهية لمواجهة الاستكبار.

اكد ان قدرات ردع مسيرات وصواريخ قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري اجبرت العدو على الركوع والاستسلام في معركة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا.

وشدد على ان الحرس الثوري اليوم أقوى وأكثر خبرة بكثير مما كان عليه قبل حرب الـ 12 يوم.

واضاف: وصلت إيران إلى نقطة اللاعودة في تطوير وتنمية قدراتها الدفاعية، ولن يستطيع العدو إيقافنا، وسيستمر تطوير قدراتنا الدفاعية مهما كانت الظروف.