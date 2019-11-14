الشيخ قاسم: لاعزة للأمة اذا استولى الصهاينة على الأقصى

واكد الشيخ قاسم على الامة الاسلامية العودة الى وحدتها لتحيي الانسانية، وانها امام إمتحان من خلال موقفها تجاه القضية الفلسطينية، مشددا بان "عدونا يعرف بأن قوتنا هي بالوحدة والتعاضد".

واعتبر آية الله عيسى قاسم: "فلسطين و القدس والاقصى قضية أمة تسترد بالتضحيات"، مضيفا: "الموقف بنصرة الحق والجهاد الجاد في سبيل القضية الفلسطينية يعطي دفعة قوية في توحيد صفوف الامة".

وقال ان العار سيلاحق من باع القضية الفلسطينية وان بعض الانظمة العربية دخلت في صفقة القرن الخاسرة وخذلت القضية الفلسطينية. كما اعتبر انه من خذلان المسلم للمسلم ان يترك الفلسطينيون للبطش الاسرائيلي.