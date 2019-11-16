  1. السياسة
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩

أنقرة تعلن بدء العمل على تسوية الخلاف حول "إس-400" مع واشنطن

أنقرة تعلن بدء العمل على تسوية الخلاف حول "إس-400" مع واشنطن

أعلنت الرئاسة التركية عن بدء عمل الآلية التركية – الأمريكية لتقييم تأثير شراء أنقرة لأنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي على التعاون مع واشنطن بشأن مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، يوم الجمعة، بدء عمل المسؤولين الأتراك والأمريكيين ضمن هذه الآلية، مشددا على أن تركيا لن تتخلى عن صفقة "إس-400".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، الخميس، أن أنقرة لن تتخلى عن الأنظمة الروسية مقابل أنظمة "باتريوت" الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد مباحثات أردوغان مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، حيث صرح ترامب بأن شراء تركيا للأنظمة الروسية يشكل تحديا بالنسبة للولايات المتحدة، فيما اعتبر أردوغان انه يمكن تجاوز الخلاف حول هذا الموضوع عبر الحوار.

رمز الخبر 1899244

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