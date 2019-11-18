شركة معرفية ايرانية تصنع مادة اولية تُستخدم لانتاج عقاقير علاج السرطان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا، أن شركة ايرانية معرفية تمكنت لأول مرة من صنع مادة "نانو كربونات الكالسيوم"على المستوى الصناعي بالشرق الاوسط، حيث تستخدم هذه المادة لأغراض متنوعة صناعية وبتروكيميائية، كما انها تستخدم ايضا لاغراض طبية مثل انتاج البدلات الصناعية والعقاقير المضادة لسرطان ولاصق الاسنان والعظام.

وصرح المدير العام لهذه الشركة "رازقي خسرويه" حول تصدير هذا المنتج: حاليا نهتم بتسويق هذا المنتج في الداخل لتلبية حاجة الشركات المحلية، لكن في الخطوة الثانية وبعد الحصول على شهادة المعايير الدولية في هذا العام او العالم المقبل، سوف نتخذ الاجراءات اللازمة من اجل تصديرها الى الاتحاد الاوروبي.

واشار خسرويه الى استيراد ماده نانو كربونات الكاليسيوم من الصين والنمسا واسبانيا قائلا: انتاج هذه المادة داخل البلاد يمنع خروج العملة الصعبة، كما ويوفر في تكاليف توفيرها.

واشار الى المساعدات المالية التي حصلت عليها الشركة من الصندوق الحكومي للابداع والازدهار، اذ ساهمت في توفير نصف التكاليف الخاصة بانشاء ورشة العمل.

وأكد ان كافة المراحل بدءا من التصميم والمحاكاة وصناعة المعدات تمت في داخل البلاد على يد الخبراء الايرانيين، ما أدى الى التوفير في التكلفة./انتهى/