الخارجية الإيرانية تردّ على بومبيو وتستهجن تصريحاته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استهجن موسوي ردا على اعراب بومبيو عن دعمه وتاييده لعدة من مثيري الشغب في بعض المدن الايرانية هذا الدعم و التصريحات التدخلية وقال ان ممارسات عدة من مثيري الشغب والمخربين الذين يحظون بدعم من هم من امثاله لا تتسق مطلقا مع اسلوب و نهج عامة الشعب الايراني الواعي والفطن.

واضاف ان الشعب الايراني العزيز يعلم جيدا ان مثل هذه التصريحات المنافقة والمزيفة التي تخلوا من اي تضامن صادق ومخلص وممارسات عدة من المشاغبين والمخربين الذين يحظون بدعم من من هم امثاله لاتتسق ابدا مع اسلوب ونهج عامة الشعب الايراني الواعي والفطن .

واشار موسوي الى النوايا المشؤومة والمسيئة للادارة الاميركية لاسيما وزير خارجية هذا البلد ازاء الشعب الايراني وقال ان من الملفت ان الاعراب عن التضامن ياتي فيما يقع الشعب تحت ضغط الارهاب الاقتصادي الاميركي، وفيما سبق ايضا اعلن نفس هذا الشخص صراحة ان الشعب الايراني ينبغي ان يجوع من اجل ان يستسلم./انتهى/