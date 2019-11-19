على الأميركيين أن يقلقوا بشأن الملايين من الجياع في بلدهم بدل حشر أنفسهم في شؤون الآخرين

واستهجن موسوي اليوم الاثنين التصريحات التدخلية لوزير خارجية اميركا مايك بومبيو وقال ان الشئ الوحيد الذي لا ينسجم مع نوازع بومبيو هو اعلان الدعم للشعب الايراني.

واشار موسوي الى النوايا المشؤومة والمسيئة للادارة الاميركية ولاسيما وزير خارجيتها تجاه الشعب الايراني وقال ان الاعراب عن التضامن يجري مع شعب يخضع لضغوط الارهاب الاقتصادي الاميركي وقبل ذلك ايضا اعلنها وزير الخارجية الاميركي صراحة بانه ينبغي تجويع الشعب الايراني حتى يخضع ويستسلم.

واردف موسوي : ان الشعب الايراني، شعب ناضج وراشد، تمكن من اجتيار عقبات وصعوبات كثيرة، ويستطيع العبور من هذه المرحلة وتسوية قضاياه الداخلية بنفسه ايضا.

واكد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان امريكا ليست بالموقع الذي يسمح لها التضامن مع الشعب الايراني؛ والاجدر لهؤلاء ان يقلقوا بشأن عشرات الملايين من الجياع والمشردين الذين يعانون من الفقر المطلق في ارجاء الولايات المتحدة الامريكية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق المتحدث باسم الخارجية الى زيارة قائد عام الجيش الباكستاني "قمر جاويد باجوا" للبلاد؛ واصفا هذه الزيارة بانها منقطعة النظير، وقال : ان القضايا الثنائية وامن الحدود يشكلان محور مباحثات الاخير في طهران.

واضاف موسوي، ان قائد الجيش الباكستاني سيقوم غدا (الثلاثاء) بزيارة وزير الخارجية (محمد جواد ظريف)، واجراء مباحاته معه.