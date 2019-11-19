المتحدث بإسم حكومة "روحاني" يشرح أسباب رفع أسعار البنزين

وفي تصريح ادل به للتلفزيون الايراني مساء الاثنين قال ربيعي، لقد جرى النقاش مرارا حول ضرورة تعديل اسعار البنزين وليس من الصحيح القول بانه قرار الساعة.

واعتبر القرار بانه يهدف لخدمة الشرائح الفقيرة واضاف، ان استمرار مسيرة التوزيع غير العادل للبنزين لم يكن ممكنا ولو طرح القرار في اي وقت اخر لجرى طرح تساؤلات حوله ايضا.

واكد بان هنالك البعض يستغلون الاوضاع دوما واضاف، انه كلما اتخذنا قرارا ما قام البعض باستغلال الظروف الحاصلة.

واكد بان الحكومة تعمل بكل جهدها لمنع زيادة اسعار السلع اثر زيادة اسعار البنزين.

واوضح بان الخطة التنموية الخمسية السادسة تسمح للحكومة باتخاذ مثل هذا القرار واضاف، ان قرار رفع اسعار البنزين قرار مصادق عليه من قبل رؤساء السلطات الثلاث وسيكون ثابتا في قانون الميزانية من الان فصاعدا ايضا./انتهى/