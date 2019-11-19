فرنسا تعلق على أحداث ايران

نقلت وكالة مهر للأنباء عن مصدر فرنسي أن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت على ضرورة احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي في ايران.

هذا و موقف الخارجية الفرنسية هو أول تعليق الفرنسي رسمي حول التطورات الأخيرة في ايران.

وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية باحترام الاحتجاجات السلمية حسب وصفها بينما تم قمع "السترات الصفراء" من قبل الشرطة الفرنسية قبل ايام عدة.

يذكر ان أعمال الشغب والهجمات الاخيرة على مصارف حكومية في العاصمة طهران وكذلك في شيراز وأصفهان وعدد من مدن محافظة خوزستان جنوب البلاد الحقت اضرار جسيمة بالممتلكات العامة بالمدينة./انتهى/