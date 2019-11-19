  1. إيران
١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥

فرنسا تعلق على أحداث ايران

فرنسا تعلق على أحداث ايران

وصفت وزارة الخارجية الفرنسي اعمال الشغب التي تشهدها ايران بالمظاهرات السلمية داعية الى احترام حرية التعبير.

نقلت وكالة مهر للأنباء عن مصدر فرنسي أن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت على ضرورة احترام حرية التعبير والاحتجاج السلمي في ايران.
هذا و موقف الخارجية الفرنسية هو أول تعليق الفرنسي رسمي حول التطورات الأخيرة في ايران.
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية باحترام الاحتجاجات السلمية حسب وصفها بينما تم قمع "السترات الصفراء" من قبل الشرطة الفرنسية قبل ايام عدة.

يذكر ان أعمال الشغب والهجمات الاخيرة على مصارف حكومية في العاصمة طهران وكذلك في شيراز وأصفهان وعدد من مدن محافظة خوزستان جنوب البلاد الحقت اضرار جسيمة بالممتلكات العامة بالمدينة./انتهى/

رمز الخبر 1899312

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