ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة توطيد العلاقات في المجال العسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي استقبل اليوم نظيره الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي يزور ايران حاليا.

واشار موسوي الى الاواصر التاريخية والدينية التي تربط بين ايران وباكستان والعلاقات الوثيقة بينهما، الى جانب التعاون القائم بين الجيشين الايراني والباكستاني في مجال التعليم والتدريب العسكري والبعثات الطلابية، آملا توسيع هذا التعاون.

وابدى قائد الجيش الباكستاني ترحيبه بتوطيد العلاقات الثنائية واستعداد بلاده لرفع مستوى التعاون في مختلف المجالات.

واضاف: تجمع ايران وباكستان تهديدات ومصالح مشتركة، ما يستدعي الضرورة للتعاون المتقارب بين البلدين.

وعقد هذا اللقاء في اطار توسيع وتعزيز التعاون العسكري والتآزر بين البلدين ايران وباكستان لإرساء الامن في الحدوود المشتركة والتبادل التعليم العسكري بينهما./انتهى/