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١٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٣

تركيا تدين تغيير سياسات امريكا تجاه الاستيطان الاسرائيلي

تركيا تدين تغيير سياسات امريكا تجاه الاستيطان الاسرائيلي

ادان وزير الخارجية التركي تشاووش اوغلو تغيير السياسة الامريكية بخصوص الاستيطان الاسرائيلي ازاء اجراءات الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "سبونتيك" أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو ادان تغيير السياسة الامريكية فيما يتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الفلسطين المحتلة.

وغرد عبر حسابه على موقع تويتر: لا احد فوق القانون الدولي والبيانات ليس لها صلاحية وقيمة دون احترام القانون الدولي.

الجديد بالذكر كانت الولايات المتحدة تعتبر على مدى العقود الأربعة الماضية عمليات الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة غير شرعية الا ان الان وفي استدارة سياسية واشنطن لم تعد تعتبر اجراءات الكيان الصهيوني مخالفة للقانون الدولي./انتهى/

رمز الخبر 1899328

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