روسيا تنتقد الضربات الجوية الاسرائيلية قرب دمشق

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن "إنترفاكس" أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف انتقد الغارات الجوية للاحتلال الصهيوني على مواقع سورية.

وأضاف ان الدفاع الجوي للجيش السوري تمكن من اسقاط عدد من الاهداف المعادية في جنوب دمشق اليوم الاربعاء.

واشار مصدر عسكري سوري إلى أن المقاتلات الإحتلال الصهيوني ومن الاراضي الفلسطينية استهدفت مدينة دمشق بالصواريخ.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وقوع الهجمات الإسرائيلية، والتي تمت بطائرات حربية استهدفت العاصمة دمشق وضواحيها من داخل الأراضي الإسرائيلية، وتحديدا من ناحية الجولان المحتل، ومن فوق مرج عيون في لبنان./انتهى/