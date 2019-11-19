نتانياهو يؤيد مواقف ترامب حيال الإستيطان الإسرائيلي

نقلت وكالة مهر للأنباء عن "روسيا اليوم" ان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعرب عن شكره إزاء الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين المحتلة وادعا أن تطوير الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.

وزعم نتانياهو ان موقف ترامب لن يمنع المفاوضات مع الفلسطينيين فحسب، بل سيقود جانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الحل.

قهذا وقد اعلن وزير الخارجية الامريكي"بومبيو" ليلة الاثنين أن واشنطن لا تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية انتهاك القانون الدولي ،ويجب حل الوضع النهائي للمنطقة من خلال محادثات السلام بين الإسرائيل وفلسطين./انتهى/