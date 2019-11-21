  1. الإقتصاد
٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٥:٠٠

ايران وروسيا تعقدان اجتماعا في اطار لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي

ايران وروسيا تعقدان اجتماعا في اطار لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي

ستعقد اللجنة المشتركة للتعاون الايرانى - الروسي في المجال الزراعي والمصرفي والطاقة والصناعة، اجتماعا برئاسة كل من وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكسندر نوفاك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن لجنة التعاون المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا ستعقد اليوم الخميس اجتماعا برئاسة وزيري الطاقة الروسي والايراني في موسكو.

وفي هذا الاطار توجه وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان صباح اليوم الخميس الى العاصمة الروسية موسكو.

ويتولي اردكانيان رئاسة الطرف الايراني في لجنة التعاون المشتركة بين ايران وروسيا بينما يترأس وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الطرف الروسي في هذه اللجنة.

وسيقوم الطرفان خلال لقاءاتهما بمتابعة البنود التي تم الاتفاق بشانها في الاجتماع الـ15 للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في المجال الزراعي والمصرفي والطاقة والصناعة فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مدى تنفيذها.

رمز الخبر 1899387

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