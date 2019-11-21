نقل اركان القوة البحرية التابعة للجيش الايراني الى "بندر عباس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية التابعة للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي صرح صباح اليوم الخميس على هامش مراسم نقل موقع مركز اركان القوة البحرية التابعة للجيش من طهران الى مدينة بندر عباس: ان لايران حدود بحرية طويلة وقسم كبير منها يتعلق بشواطئ "مكران" المطلة على بحر عمان والتي تربط ايران بالمياه الحرة.

واضاف: ان موضوع نقل اركان القوة البحرية التابعة للجيش من طهران الى بندر عباس كان مطروحا على الطاولة منذ سنوات ، حيث صادق عليه قائد الثورة الاسلامية واليوم كوننا على اعتاب اليوم الوطني للقوة البحرية (28 نوفمبر) تم تنفيذ هذا القرار.

واشار خانزادي ان هذا الاجراء يعزز من سيطرة واهتمام المسؤولين في القوات المسلحة والجيش الايراني والقوة البحرية على منطقة شواطئ مكران والخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز.

وازيح الستار عن ثلاثة بنايات تابعة للموقع المركزي الجديد لاركان القوة البحرية، تم تشييدها في مساحة تتسع 26 الف و432 متر مربع و500 هكتار من البنى التحتية./انتهى/.