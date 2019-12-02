https://ar.mehrnews.com/news/1899681/ ٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ رمز الخبر 1899681 الدولية أوروبا الدولية أوروبا ٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ شريط مصور سقوط حافلة في البحيرة المتجمدة/الفيديو قتل 19 شخصا اثر سقوط حافلة كانت تقل 43 شخصا من اعلى جسر في البحيرة المتجمدة بشرق سيبيريا. تحميل 14 MB رمز الخبر 1899681 سمات سقوط حافلة الاحداث روسيا مطالب مرتبط الأدميرال خانزادي يعلن عن مناورات ثلاثية معتزمة بين ايران وروسيا والصين لانرى سبيلا امامنا إلا المواجهة مع الكيان الصهيوني دول الخليج الفارسي سمحت لنا بإقامة مشاريع اقتصادية!!! ايران وروسيا تعقدان اجتماعا في اطار لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي
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