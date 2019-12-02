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٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦

شريط مصور

سقوط حافلة في البحيرة المتجمدة/الفيديو

سقوط حافلة في البحيرة المتجمدة/الفيديو

قتل 19 شخصا اثر سقوط حافلة كانت تقل 43 شخصا من اعلى جسر في البحيرة المتجمدة بشرق سيبيريا.

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رمز الخبر 1899681

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