  1. السياسة
٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١

عناصر من "داعش" و"بجاك" و"زمرة خلق" في قبضة السلطات

عناصر من "داعش" و"بجاك" و"زمرة خلق" في قبضة السلطات

أعلن محافظ كرمانشاه "هوشنك بازوند" عن إلقاء القبض على عدد من إرهابيي "داعش" و"بجاك" وسائر الفئات المعارضة للثورة الإسلامية والمتهمين في لحاق أضرار في الممتلكات العامة خلال أحداث الشغب التي وقعت خلال الاسبوع الماضي.

وصرح بازوند خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بالمحافظة السبت، انه خلال الاسبوع الماضي قام حفنة مدعومة من قبل اعداء البلاد وموجهين من جانب الفصائل المعادية للثورة، بالتعدي على اموال وارواح المواطنين والهجوم على المراكز الاقتصادية في مدينة كرمانشاه الا انهم لقوا رد فعل واستنكار شديد من قبل اهالي كرمانشاه الشرفاء.

واضاف، ان المخربين ومثيري الشغب الذين احرقوا الكثير من الوحدات الاقتصادية في مدينة كرمانشاه هم عناصر تابعة للتنظيمات الارهابية كداعش و بجاك والمنافقين (زمرة خلق) والمناهضين الاخرين للثورة الإسلامية حيث تم تحديدهم كلهم من قبل القوات الامنية وسيجري التعامل معهم بحزم وبصورة قانونية.

وتابع محافظ كرمانشاه، انه خلال احداث الشغب الاخيرة اتضح تماما تدخل ودعم الاجانب، حيث اعلنوا صراحة بانهم خططوا لاعمال الشغب هذه الا ان اهالي كرمانشاه اعلنوا بوعي استنكارهم لهذه الاعمال. /انتهى/

رمز الخبر 1899425

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