التدخلات الامريكية هي من ضمن اسباب قطع الانترنت في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس كتلة المستقلين في مجلس الشورى الاسلامي غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي وبالاشارة الى اجتماع كتلته اليوم الاحد مع وزير الاتصالات محمدجواد آذري جهرمي، قال: ان التدخلات الامريكية كانت شكلت اساسيا في تقويض الحريات وحاليا تقوم الادارة الامريكية بتقييد حساب جون بولتون على موقع التويتر.

وأكد جعفرزاده ايمن آبادي ان مجلس الشورى يستنكر فرض الحظر على وزير الاتصالات الايراني من قبل الولايات المتحدة، مشيرا ان احد اسباب قطع الانترنت في ايران هي التدخلات الامريكية.

وقال: قدم آذري جهرمي اليوم خلال اجتماعه مع نواب كتلة المستقلين، تقارير حول الظروف التي سادت البلاد في الاونة الاخيرة وقضية قطع الانترنت واتصاله من جديد والخسائر التي سببها ذلك للشركات والاشخاص.

واضاف: وفقا لتقارير وزير الاتصالات فان قطع الانترنت كبّد خسائر ملحوظة لمختلف للشركات الخدمية والناشئة، لكن نظرا للظروف التي مر بها البلاد وضرورة قطع الانترنت، فكان ذلك الاجراء حكيما./انتهى/.